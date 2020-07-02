Боксер Александр Устинов: Смена власти должна происходить 1 2.07.2020, 12:55

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Александр Устинов

Cтране нужен новый взгляд на события.

Боксер Александр Устинов в интервью «Трибуне» порассуждал политической ситуации в Беларуси.

– Следите за предвыборной ситуацией?

– Конечно, как и все жители. Все прикованы все равно к телевизору, и все следят. Все гаджеты настроены на это.

– Импонирует вам уже кто-нибудь?

– Много людей поддерживали бывшего руководителя «Белгазпромбанка». Человек был на таком уровне, что руководил огромным количеством людей. Я думаю, что он, наверное, смог бы управлять страной. Он импонирует. Правда, голосовать я не имею права. Выступаю за Беларусь, но паспорт у меня российский.

Иностранцы, которые организуют турниры, постоянно спрашивают: «Ты живешь в Беларуси?» Я отвечаю: «Да, в Минске». Живу в Беларуси, но гражданство российское, но я имею вид на жительство в Беларуси. Они говорят: «Ну, раз живешь в Беларуси, значит, белорус». Я говорю: «Хорошо».

В Америке один раз конферансье задело это так, что я ему объяснил это все. И он сказал: «Гордый русский, живущий в Беларуси». Это он сказал в Мэдисон-сквер-гардене на все трибуны. Ну, ладно – пришлось побить американца.

– А вы себя сейчас чувствуете больше белорусом или русским?

– На протяжении 20 лет я живу здесь. Наверное, до конца своих дней я буду русским. Но я люблю Беларусь, и эта страна моих детей. Не дай Бог случись что – я пойду защищать эту страну. Это родина моего ребенка. Я здесь живу.

Тот же Мулявин – сибиряк, как и я. Только он с Урала. А он – визитная карточка белорусской песни.

– Как относитесь к протестным акциям, которые сейчас проходят по всей стране?

– Это же одна из составляющих демократических выборов. И в любой стране не может не быть оппозиции, которая была бы против. Оппозиция должна быть в любой стране. Она будет всегда. Даже, наверное, в монархических странах есть люди, которые против власти.

– Институт сменяемости власти – нужная вещь для Беларуси? Надо ли ограничить количество сроков у президента двумя?

– 100%. Как бы там ни было, что-то приелось, где-то глаз замылился, где-то нужен новый взгляд. Есть пословица: «Новая метла по-новому метет». Смена власти должна происходить.