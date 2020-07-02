«В этом году мы должны вымести таракана из-под плинтуса» 2.07.2020, 12:59

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: «НАША НІВА»

Надо сделать все, чтобы очистить страну от этой заразы.

Еще одно письмо от читателя опубликовал телеграм-канал «Баста!».

«Если в этом году мы не выметем таракана из-под плинтуса, то он доведет страну и народ до полного уничтожения, - говорит он. - Чтобы понять это, нужно просто оглянуться по сторонам.

У нас уже очень серьезные проблемы, никто из нас сегодня не может сказать, что находится в безопасности. Мы даже не можем застраховать себя от подобного, потому что банкам доверять нельзя, рублю так и подавно. А теперь еще нас травят водой и вонючими заводами по всей стране, убивают, способствуя распространению эпидемии, угрожают запуском атомной бомбы под боком.

Зачем он это делает? Болезнь? Паника? Низкая и подлая месть народу, который от него отвернулся? Ответ мы не узнаем скорее всего никогда, но я точно могу сказать, что мы должны сделать все, чтобы очистить страну от этой заразы».

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