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Польша оплатит тестирование на коронавирус работников из Украины

  • 2.07.2020, 13:23
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Польша оплатит тестирование на коронавирус работников из Украины

Ранее Польша освободила от обязательного 14-дневного карантина приезжающих из Украины.

Украинцы, прибывающие на работу в Польшу, проходят тестирование за счет ее государственных средств.

Об этом в эфире канала "Дом" заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, сообщает "Европейская правда".

"Уже с конца мая такие поездки проводятся. Есть несколько пограничных переходов, через которые граждане Украины, которые работают в Польше, имеют рабочую визу, контракт в Польше, могут приехать", - сказал посол о поездках в Польшу для работы.

"Им обязательно надо заполнить анкету, в которой объяснить, где они будут жить в Польше, чтобы можно было проверить, выполняют ли они условия карантина. Им измеряют температуру, проводят основные элементы проверки на болезнь. Но что важно, что интересно, все граждане Украины, которые едут в Польшу на работу, проходят тестирование за счет государственных средств Польше там, где они будут работать, и карантин они проходят в местах работы", - рассказал Цихоцкого.

При этом по его словам, во время карантина граждане могут работать, но в рамках группы людей, с которой приехали в Польшу. Кроме того, в течение восьми дней возможности такого работника путешествовать по Польше ограничены.

Ранее Польша освободила от обязательного 14-дневного карантина пассажиров, прибывающих авиарейсами из Украины.


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