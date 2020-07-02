«Им плевать, что у одного ребенка онкология, а у другого проблемы с неврологией» 10 2.07.2020, 13:30

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Санэпидемстанция в Минске не реагирует на информацию о контактах первого уровня по COVID-19.

Жительница Минска рассказала Telegram-каналу "Баста!" о том, как белорусские власти реагируют на сообщения о заражениях коронавирусом и задала неудобные вопросы Минздраву.

"Я работаю в маленькой фирме, нас человек 50, - пишет жительница Минска. - У нас есть два случая подтверждённого коронавируса плюс пневмонии. При опросе на контакты, заболевшие указали название фирмы - ноль реакции, ни одна санстанция не отреагировала.

Не поверила бы не будь я сама одним из этих случаев. У меня "ковид" подтвердил назофарингиальный мазок. На работе контактировала с сотрудниками своего участка, администрации и бухгалтерии. Вчера звонил коллега, у него температура. Когда он в своей поликлинике сказал что он контакт первого уровня, никакой реакции не было, совсем. Мазок? Нет, не слышали.

В доме где я живу, на Колесникова, 28 в Минске, уже минимум два случая, я и соседка вместе с семьями соответственно. Это один подъезд, во второй тоже приезжала скорая и медики в противочумной амуниции.

А теперь вопрос к нашему Минздраву. Какого черта санстанция не реагируют на информацию по контактам? Почему у несовершеннолетних мазки могут взять только после согласования списков? И даже при заявке взрослой поликлиники, что больной родитель, детская не может реагировать пока не придут эти списки из санстанции.

И им плевать, что у одного ребенка онкология, а у другого проблемы с неврологией.

У соседской девочки, нашей ровесницы до 24 июня мазки не брали, нет в списках. Да и у меня лично половина фирмы, где я работаю - контакты первого уровня, а у многих маленькие дети.

Про дом где живу и работу местных поликлиник, 40-я взрослая и 4-я детская - это отдельная песня.

Согласовать и вовремя подать полные списки? Зачем? Нам же дали разнарядку занижать число заболевших!"

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