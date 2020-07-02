За пост в соцсети победителя «Славянского базара» сняли с выступлений и исключили из университета 19 2.07.2020, 14:08

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Алексей Гросс

Фото: БелТА

Алексей Гросс учился на четвертом курсе Университета Культуры.

После того, как обладатель Гран-при «Славянского базара» Алексей Гросс высказался в своем аккаунте Instgram о беззаконии, которое происходит в Беларуси, у исполнителя начались проблемы. Сначала ему сообщили, что запланированные ранее выступления отменяются. А позже он узнал, что его исключили из университета, передает «Белсат».

Алексей Гросс написал, что стыдно лицемерить, в связи с происходящим в стране.

«Если для сегодняшнего руководства Беларуси люди культуры, искусства и медиа – это безликие персонажи и скоморохи, то тогда мне стыдно, что я был частью этого механизма!»,- написал Алексей Гросс.

После этого прежние выступления исполнителя отменили.

«Сегодня мне пришло письмо об исключении меня с 4 курса Университета Культуры, конечно же я не был отличником, были у меня хвосты, но все было договорено. Наверное совпадение?!»,- задает вопрос Алексей Гросс.

Ряд белорусских музыкантов, исполнителей, творцов и журналистов создали совместное обращение с требованием освободить политических заключенных.