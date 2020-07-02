За пост в соцсети победителя «Славянского базара» сняли с выступлений и исключили из университета

За пост в соцсети победителя «Славянского базара» сняли с выступлений и исключили из университета19
- 2.07.2020, 14:08
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Алексей Гросс учился на четвертом курсе Университета Культуры.
После того, как обладатель Гран-при «Славянского базара» Алексей Гросс высказался в своем аккаунте Instgram о беззаконии, которое происходит в Беларуси, у исполнителя начались проблемы. Сначала ему сообщили, что запланированные ранее выступления отменяются. А позже он узнал, что его исключили из университета, передает «Белсат».
Алексей Гросс написал, что стыдно лицемерить, в связи с происходящим в стране.
«Если для сегодняшнего руководства Беларуси люди культуры, искусства и медиа – это безликие персонажи и скоморохи, то тогда мне стыдно, что я был частью этого механизма!»,- написал Алексей Гросс.
После этого прежние выступления исполнителя отменили.
«Сегодня мне пришло письмо об исключении меня с 4 курса Университета Культуры, конечно же я не был отличником, были у меня хвосты, но все было договорено. Наверное совпадение?!»,- задает вопрос Алексей Гросс.
Ряд белорусских музыкантов, исполнителей, творцов и журналистов создали совместное обращение с требованием освободить политических заключенных.
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#СтыдноМолчать - СТЫДНО БЫТЬ ЛИЦЕМЕРОМ! ... Если для сегодняшнего руководства Беларуси люди культуры, искусства и медиа - это безликие персонажи и скоморохи, то тогда мне стыдно, что я был частью этого механизма! Где-то месяц назад меня пригласили (и утвердили!) с выступлениями на «Президентский бал» для выпускников, на праздничный концерт 2-ого июля во Дворце республики в преддверии Дня независимости и на 3-е июля на традиционную площадку - Стелу! Ну и открытие «Славянский базар в Витебске» как обладателя Гран-при 2016 года. Проделана была работа: утверждён репертуар, костюмы (не улыбайтесь, у нас ещё так), запись общих песен и т.д. А буквально несколько дней назад раздался звонок: «Алексей, вас убрали со всех концертов!». Причина - публикации в Инстаграм, где я всего лишь высказываю своё мнение как гражданин Беларуси по поводу предвыборной ситуации в стране, да и ситуации в целом, делюсь своей реакцией на задержания мирных людей и собираю людей для участия в волонтёрской помощи врачам. Как сегодня оказалось, далеко ни один я попал в подобную ситуацию. До сегодняшнего дня я считал, что подобные публикации и высказывания коллег, спортсменов, блогеров - это скорее определённый хайп. Сейчас же точно понимаю, что это всего лишь гражданская позиция (и даже не политизация!), которой беларусы только начинают делиться, а за неё уже людей чихвостят. БАСТА, ХВАТИТ! А ведь такие истории сплошь и рядом, и только сейчас мы начинаем говорить, и видеть их! #ЖывеБеларусь