70-летний ксендз Владислав Завальнюк завершил одиночное паломничество на моноколесе в Будслав 2.07.2020, 14:39

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Фото: tut.by

Из-за пандемии паломничества большими группами отменены.

Настоятель Красного костела ксендз-каноник Владислав Завальнюк совершает 4-дневное 132-километровое одиночное паломничество из Минска в Будслав, что на Мядельщине, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Там 2 июля торжественно отмечают престольный праздник Будславской иконы Божией Матери. Из-за пандемии паломничества большими группами отменены. Поэтому ксендз Владислав решил отправиться туда самостоятельно. В качестве транспортного средства выбрал моноколесо, езде на котором научился не так давно.

Перед отъездом 29 июня в Красном костеле прошла служба. Проводить ксендза приехали около 30 моноколесников. За городской чертой паломник передвигается на моноколесе в одиночку, по пути его сопровождает легковой автомобиль.

Фото: tut.by

Накануне вечером журналистам удалось связаться с завхозом Красного костела Еленой Кобяк, которая сопровождает на маршруте ксендза-каноника. Вот что она рассказала:

— Сделали остановку в Долгиново, настоятель отдыхает, — рассказала она. — Сегодня (1 июля) прошли 22 км. В первый день, как отправились из Минска, проехали от МКАД отрезок в 31 км. Погода была неплохая, светило солнце. Тяжелым выдался вторник, 30 июня, когда утром лил сильный дождь. Представляете, в нашей машине заливает лобовое стекло водой, а ксендз Владислав едет на моноколесе. Его желтый плащ хоть считается непромокаемым, но все же… А тут еще разыгрался сильный ветер, да так, что старался сорвать нас с дороги. Но потом погода улучшилась.

По словам Е. Кобяк, настоятель движется со скоростью примерно 25 км/ч. Через 5–7 км делает остановку, отдыхает 15–20 мин и едет дальше. В пути проводит мессу и обряд адорации. Ехать на моноколесе на большую дистанцию непросто: сильно устают спина (нужно постоянно держать равновесие) и ноги (они ведь находятся без движения в одном положении). И все это приходится терпеть человеку в возрасте. К тому же паломник соблюдает пост, на протяжении девяти дней ничего не ест, а лишь употребляет воду. Кстати, о воде. В каком бы населенном пункте он ни остановился, чтобы испить воды, всюду его радушно встречают местные жители.

Фото: tut.by

— Выходят, приветствуют, просят благословить, — продолжает Е. Кобяк. — Многие водители, обгоняя, притормаживают, фотографируют нас. Настоятель при этом находит возможность их благословить.

Ранним утром 2 июля ксендз Владислав продолжил свой маршрут и к 11 часам прибыл в место назначения.