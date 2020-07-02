Жительница Пинска: Помните, вы – люди! 4 2.07.2020, 14:53

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АРХИВНОЕ ФОТО: BELSAT.EU

Пора положить конец этому беззаконию.

Жительница Пинска написала телеграм-каналу гражданской кампании «Европейская Беларусь», о том, как живут семьи с инвалидами при нынешней системе:

- Нет сил уже молчать! Мой муж, когда 12 лет назад был в возрасте 42 лет получил производственную травму и стал инвалидом первой группы. Молодой мужчина, красавец и семьянин – вмиг превратился в беспомощного. Государство нам помогло? Смешно! Если вы бы знали, как я стояла в очередях к врачу, за льготами, лекарствами! Обидно и больно до слез!

В тоже время моя двоюродная сестра, которая еще в 2001 году эмигрировала из Беларуси в Австрию, говорит о том, что их государство соблюдает все меры, чтобы обеспечить инвалидов должным уходом и лекарствами.

Сограждане, ну мы же люди! Сегодня это государство плюет на инвалидов, а завтра растопчет и здоровых людей. Мне так кажется, что пора положить конец этому беззаконию! Просто всегда помните о том, что вы – люди, в независимости от физических способностей.