Цена российской нефти не позволила вернуться к пополнению резервов 8 2.07.2020, 15:07

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В июле Минфин РФ продолжит распродавать валюту.

Средняя цена российского эталонного сорта нефти Urals в июне сложилась в размере $41,93 за баррель, сообщила пресс-служба Минфина. Таким образом, цена нефти немного не дотянула до цены отсечения в федеральном бюджете РФ, при превышении которой в бюджет должны поступать «дополнительные» нефтегазовые доходы, сообщает РБК.

Цена отсечения, заложенная в бюджетном правиле на 2020 год, составляет $42,4 за баррель ($40 в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%).

По сравнению с майским показателем ($31 за баррель) стоимость Urals в июне выросла на 35%. В отдельные дни прошлого месяца (например, 23 июня) цена на морские партии Urals с поставкой в Роттердам и итальянский порт Аугуста достигала $45–46 за баррель, превышая цену отсечения.

6 июля Минфин РФ объявит оценку выпадающих нефтегазовых доходов бюджета в текущем месяце и корреспондирующий объем продажи валюты из резервов. Выпадающие доходы будут считаться исходя из цены Urals в июне ($41,9) для расчета поступлений от НДПИ и цены с середины мая по середину июня ($37,6) для расчета экспортной пошлины.

Фактор сокращения добычи

Начиная с апреля из-за низких цен на нефть Минфин РФ продал на внутреннем рынке со своих валютных счетов в ЦБ валюту в эквиваленте 475 млрд руб. ($6,8 млрд по текущему курсу). При нынешних ценах на нефть это не угрожает Фонду национального благосостояния (ФНБ), в котором сейчас хранится около $116 млрд ликвидных резервов.

Сейчас Минфин РФ продает из резервов больше валюты, чем предполагает оценка выпадающих нефтегазовых доходов. Это связано с тем, что ему приходится компенсировать из своих валютных резервов не только ценовое отклонение (от базовой цены $42,4 за баррель), но и отклонение фактических объемов добычи и экспорта углеводородов относительно того уровня, который закладывался в прогноз еще осенью прошлого года.

Россия в мае резко сократила добычу нефти — на 17% относительно апрельского показателя. Такое сокращение не закладывалось в прогноз социально-экономического развития, на основе которого Минфин продолжает оценивать выпадающие нефтегазовые доходы бюджета. В мае—июле российские компании должны снизить добычу до 8,5 млн барр. в сутки с 10,3–10,4 млн по состоянию на март. Аналитики по просьбе РБК оценивали, что для возобновления покупок валюты в резервы нефть Urals должна стоить $44–50 за баррель, чтобы перекрыть эффект сокращения добычи и экспорта.