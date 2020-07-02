Ученые рассказали, что может заменить поездки в другие страны 1 2.07.2020, 15:17

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Важно вовсе не расстояние до нового места, а количество новых открытий.

Команда психологов из Университета Майами, Колумбийского и Нью-Йоркского университетов в течение нескольких месяцев отслеживала местонахождение и настроение 100 человек в Нью-Йорке и Майами, пишет «Вокруг света».

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале «Nature Neuroscience», показало, что изучать ближайшие окрестности так же полезно для психического здоровья, как предпринимать дальние поездки.

Ученые утверждают, что не обязательно отправляться в другую страну, чтобы получить новые эмоции и яркие впечатления. Как показало исследование, психическое здоровье и настроение улучшаются, даже когда вы исследуете район, в котором живете.

При этом важно вовсе не расстояние до нового места, а количество открытий. Люди чувствуют себя тем счастливее, чем больше в их повседневной жизни разнообразия, и его совсем не обязательно искать в другой стране или городе, чтобы получить максимальный эффект.