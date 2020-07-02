У берегов Австралии обнаружены древние поселения аборигенов 2.07.2020, 16:28

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Фото с сайта DHSC

Археологи раскопали артефакты, которым около 7–8 тысяч лет.

Австралийские и британские исследователи провели первые подводные археологические раскопки, которые пролили свет на жизнь древних аборигенов, пишет «Вокруг света».

Участники проекта Deep History of Sea Country (DHSC) предполагают, что под водой осталось еще много интересных артефактов.

Археологи сообщили, что много тысячелетий назад австралийское побережье простиралось на 160 км дальше в сторону моря. После таяния льдов поселения оказались под водой, пояснил руководитель группы Джонатан Бенджамин из Университета Флиндерса (Южная Австралия).

Как археологи искали артефакты?

Сперва археологи направили в предполагаемые места древних поселений дайверов. А затем использовали лазерное сканирование с воздуха и гидролокацию.

Они нашли два участка, которые хранили следы жизни древних аборигенов. Первый участок, близ мыса Брюгье, содержал артефакты, которым не менее 7000 лет. Другим местом находок стали воды архипелага Дампира. Там исследователи раскопали древности, которым 8500 лет.

Многие из находок оказались под слоем водорослей и ракушек. Но команда смогла идентифицировать предметы, среди которых были каменные инструменты.

Археологи отметили, что новые методы обнаружения невидимых артефактов помогут и в дальнейших поисках подводных памятников, их изучении и восстановлении.

В 2016 году геномное исследование показало, что аборигены-австралийцы – самая древняя из известных цивилизаций на Земле. Ей около 75 000 лет.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.