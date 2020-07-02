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В Бобруйске бесправник пошел на таран милицейского авто

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  • 2.07.2020, 16:42
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В Бобруйске бесправник пошел на таран милицейского авто

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

В Бобруйске пьяный бесправник протаранил перекрывшую движение машину Департамента охраны, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, пишет tut.by.

Ночью в Бобруйске наряд местного отдела охраны заметил Subaru Forester, который ехал по тротуару. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал и попытался скрыться.

Во время преследования в городе скорость движения иномарки достигала 120 км/ч — была реальная угроза жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки автомобиля были привлечены дополнительные группы задержания.

В итоге милицейский Geely перекрыл нарушителю дорогу, но тот не остановился и совершил лобовое столкновение со служебным авто. В результате ДТП никто не пострадал.

Выяснилось, что двое пассажиров и водитель были пьяны. У последнего — 2 промилле алкоголя. Права управления мужчина не имел. На нарушителя составили административные протоколы.


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