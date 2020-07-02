Корона российской империи, или Неуловимые цифры 2 Гарри Каспаров

2.07.2020, 17:13

3,247

Гарри Каспаров

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

В реальности ситуация с распространением Covid-19 в России выглядит очень плохо.

Российский ЦИК сообщил, что явка на так называемом голосовании по поправкам превысила 65%. С самого начала было понятно, что именно этот показатель будет являться для российской власти ключевым — демонстрация вовлечённости населения в политические процессы должна стать важной составляющей в спецоперации по легитимации Путина как пожизненного правителя.

С задачей обеспечения нужной явки ЦИК ожидаемо справился, и, очевидно, итоговые цифры плебисцита, озвученные Памфиловой, полностью соответствуют кремлевской разнарядке.

В то же самое время соседний департамент по Министерству Правды — ответственный за борьбу с эпидемией коронавируса в России — не устаёт рапортовать об улучшении эпидемиологической ситуации в стране, со снизившимся числом заражений до якобы 6,5 тысяч в сутки. В реальности ситуация с распространением Covid-19 в России выглядит очень плохо. Из разных регионов поступает информация о переполненных больницах, открытии дополнительных стационаров для больных, и, очевидно, реальные цифры заразившихся значительно превышают данные российского официоза.

При этом, явно занижая количество заболевших, нам рассказывают о рекордном количестве проведённых тестов. Согласно официальной российской статистике, тесты на коронавирус по всей стране сдали уже 20 миллионов человек! Глядя на рекорды так называемого Оперативного штаба, складывается впечатление, что "ответственные за коронавирус" не собираются уступать лавры главного фальсификатора ведомству Эллы Памфиловой.

Гарри Каспаров, kasparov.ru