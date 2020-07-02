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Хакеры взломали Twitter МИД России

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  • 2.07.2020, 17:27
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Хакеры взломали Twitter МИД России

Они разместили объявление о продаже базы данных российских туристов, находящихся за рубежом.

2 июля неизвестные взломали Twitter ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России и опубликовали твит о продаже актуальной базы данных российских туристов, находящихся за рубежом и получающих материальную помощь от правительства, пишет gordonua.com.

Объявление висело более 14 часов, пока, наконец, его не удалили.

За базу данных злоумышленники просили 66 биткоинов (около $600 тыс.). Они уверяли, что база подлинная.


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