Хакеры взломали Twitter МИД России

Хакеры взломали Twitter МИД России1
- 2.07.2020, 17:27
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Они разместили объявление о продаже базы данных российских туристов, находящихся за рубежом.
2 июля неизвестные взломали Twitter ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России и опубликовали твит о продаже актуальной базы данных российских туристов, находящихся за рубежом и получающих материальную помощь от правительства, пишет gordonua.com.
Объявление висело более 14 часов, пока, наконец, его не удалили.
За базу данных злоумышленники просили 66 биткоинов (около $600 тыс.). Они уверяли, что база подлинная.