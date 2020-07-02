Стало известно, в чем власти обвиняют Виктора и Эдуарда Бабарико 10 2.07.2020, 17:26

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Потенциальный кандидат в президенты и его сын признаны политическими заключенными.

Стали известны статьи УК, по которым власти обвиняют потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико, его сына и главу предвыборного штаба Эдуарда Бабарико. «Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию» вывешен в Минском городском суде, пишет tut.by.

Согласно списку, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по ч.2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и ч. 2 ст 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере) УК РБ.

Эдуард Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК РБ.

В том же списке фигурируют еще две фамилии людей, проходящих по так называемому делу Белгазпромбанка. Карако Дмитрий — личный помощник и координатор инициативной группы Виктора Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере). Морозов Антон (работал в юридическом отделе Белгазпромбанка, имеет долю в компании «ПриватЛизинг» и входит в набсовет страховой компании «Кентавр») — по ч.2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере) и ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере).

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.

Международная правозащитная организация Аmnesty International признала Виктора Бабарико и его сына Эдуарда узниками совести.