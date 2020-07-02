Таймер обратного отсчета времени запущен 1 Геннадий Гудков

2.07.2020, 17:49

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Геннадий Гудков

«Эпоха жестокости» началась не вчера.

Дорогие россияне!

Не надо так сильно переживать по поводу «узаконенного» 1 июля 2020 конституционного гос-переворота. Он произошел не вчера — а в момент «обнуления» сроков Путина в Госдуме. Он был замыслен в Кремле был еще ранее, сразу после начала «эпохи жестокости», объявленной Кириенко еще в июле прошлого года, когда стало ясно, что режим окончательно потерял поддержку даже «ватного» большинства и может рассчитывать только на репрессии и силовое удержание захваченной им власти.

Не стоит также спорить и ругаться по поводу того, что было бы лучше — бойкот или голосование «нет!» Любой вариант был заранее обречен, ведь мы же имеем дело с должностными наперсточниками и бессовестными фальсификаторами. Надо формировать общую позицию: кампания по поправкам в Конституцию была изначально незаконной, а весь цирк с передвижными «избирательными участками» и «голосованием» во дворах, на пеньках, раскладных столиках, багажниках и прочих отхожих местах с тотальным обходом квартир, домов, лесных заимок и пастбищ лишь подчёркивал абсурдность происходящего. Как и огромная бессовестная бюджетная кампания «за» при запрете агитации «против».

Давайте честно! Мы с Вами заранее знали, что любые результаты «голосования» в этих условиях будут сфальсифицированы. ЦИКу и его структурам задолго до 1 июля была спущена «разнарядка»: 70% — явка, 70% — «за». Там, где не было людей на участках (бойкот), мошенники из ТИКов заявили о массовом «электронном голосовании». Там, где большинство проголосовало «нет!», просто тупо переписали протоколы, ведь независимый контроль и наблюдение власти тоже запретили, вплоть до откровенного мордобоя, сломанных рук, лодыжек и предплечий.

Власть в стране ныне узурпирована и удерживается силой. Это — установленный диагноз, аксиома, новая политическая реальность. Но что же делать?

1) Отвечаем массовым непризнанием всей процедуры разрушения Конституции от начала до конца. Мы не признаем никаких поправок, никакого «обнуления», никакого вымученного мошенниками ЦИКа и избиркомов «одобрям-с!» Путин более нелегитимен, он — не президент, избранный народом, а нарушитель Присяги! Об этом должны публично, по итогам Дня национального позора, заявить все демократические партии, их лидеры, общественные движения и гражданские активисты, лидеры общественного мнения. Можно сделать общую декларацию, можно по-отдельности — не имеет большого значения;

2) Захват и насильственное удержание власти путинской кликой создает прекрасную общую повестку для объединения всех прогрессивных и демократических сил России. Теперь главная задача — реализация лозунга «Путин должен уйти!» Эту задачу надо выполнять через объединение сторонников перемен в одно широкое гражданское движение. Можно придумать тысячи мероприятий, акций, флэш-мобов, направленных на создание во всем обществе нетерпимой атмосферы вокруг «обнулившегося» Путина и его прихлебателей. Сотрудничество с Кремлем должно стать постыдным элементом, проступком, поводом для общественного презрения к тем, кто активно участвует в сохранении Кремлем и Путиным узурпированной власти. Думаю, креативный потенциал противников надвигающейся диктатуры гораздо сильнее ухищрений закостеневших прокремлевских политтехнологов, научившихся за последние годы лишь тупо «осваивать бюджеты».

3) Об угрозе и опасности нарастающих репрессий. Это серьезный фактор, и его нельзя игнорировать. Надо понимать, что для путинского режима силовое запугивание и преследование политических оппонентов есть первоочередная задача и единственный способ удерживать граждан России «в стойле». Но применение силы — как наркотик: он требует постоянно увеличивать дозу. Уже к осени с.г. (если не раньше) Путин впрямую столкнется с дилеммой: стрелять в мирные акции или нет? В Кремле прекрасно понимают, насколько опасен вариант расстрела мирных шествий или митингов. Революция 1905 и последующее свержение монархии (со всеми жестокостями, случившимися позже) в феврале и октябре 1917 есть результат применения оружия против людей на улицах. Решится Путин повторить судьбу Николая-II или Чаушеску? Объективно он, конечно, неплохо подготовился к войне с народом, вооружив до зубов сотни тысяч бойцов его личной армии, но решится ли он бросить ее против 140 миллионов жителей страны? Полагаю, Путин до конца будет балансировать между попытками запугать народ и нежеланием переходить черту, отделяющую Кремль от большого кровопролития. Это первое.

Второе. Все карты Путина способны спутать два события: корона-кризис, загнавший народ в безработицу и нищету, а также нефте-газовый обвал рынка. Вот почему очень скоро политический протест в России сольется с социальным. А на улицы будут готовы выйти миллионы обездоленных и разозлённых людей (это вам не мирные интеллигентные белоленточники с шариками и криками «Позор!»), которые потребуют от режима хлеба, а не зрелищ. И этим людям будет уже безразлично, получена от режима бумажка на протест «в загоне» или нет. Они просто выйдут на улицы, как это произошло в той же Америке из-за пустякового происшествия с чернокожим Флойдом, которое стало спусковым крючком накопившейся у миллионов агрессии и синдрома разрушения.

Применение режимом Путина оружия против протестующих непременно приведет к возникновения широкого радикального ответа со стороны части народа, наиболее обозленного на властный произвол и жестокость и готового действовать. Не факт, что это произойдет быстро, но это произойдет обязательно: противоположные полюса в российском обществе накапливают все больше гнева и ненависти. Готов ли к такому сценарию Путин? Понимает ли, кем он войдет в национальную историю? Ведь, насколько мне известно, для него лично этот вопрос имеет большое значение.

Так или иначе, таймер обратного отсчета путинского времени запущен. Я не верю, что «обнуленный» президент сможет без войны и массовых кровавых репрессий удерживать власть долгие годы. Вполне возможно, что 2024, который уже не за горами, даст России и всем нам возможность начать строить новую Россию. Без вождей, тиранов и диктаторов. С современной и распределенной властью. Вот тогда-то мы и поговорим о настоящей, давно назревшей Конституционной реформе. Но это, увы, вопрос светлого будущего, когда мы добьемся своей цели: Путин должен уйти! И это должно стать главным требованием и лозунгом, объединяющим миллионы в борьбе за новую Россию.

Геннадий Гудков, «Фейсбук»