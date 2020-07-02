19:00. Нас — 97 процентов! 3 2.07.2020, 18:30

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Думай. Решай. Действуй.

Вся Беларусь высказывает свою волю к переменам и выражает солидарность с Героями. Сегодня состоится юбилейный, десятый Флешмоб солидарности. Каждый день в 19:00 белорусы открывают окна квартир, выходят на балконы, аплодируют, стучат в кастрюли или включают громко музыку. Всего 2 минуты — но каждый день и до победы!

Акции солидарности с Беларусью вышли и на мировой уровень. Люди выходят на площади и улицы во многих городах мира. Акции уже проходили в Париже, Ницце, Лондоне, Манчестере, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Бостоне, Майами, Лимасоле, Измире, Тель-Авиве, Берлине, Бремене, Мюнхене, Гамбурге, Брюсселе, Стокгольме, Тбилиси, Киеве, Санкт-Петербурге, Дубае, Мадриде, Барселоне, Варшаве, Познани, Вроцлаве, Кракове, Праге, Вильнюсе, Риге, Таллинне, Белостоке, Братиславе, на Бали и в других городах планеты.

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.

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19:00 Белорусов поддерживают во всех концах света. Фото от читательницы Сharter97.org из Австралии.

18:50 Сегодня появилась белорусскоязычная версия песни Сергея Михалка «Воины света». В неофициальном клипе к песне есть и участники Флешмоба солидарности.