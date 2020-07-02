Российские банки потеряли треть запасов валюты 1 2.07.2020, 18:39

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Запасы свободной валюты у банков упали до 6,8 млрд долларов.

Российская банковская система столкнулась с заметным сокращением запасов валютной ликвидности, несмотря на то, что и физлица и корпоративные клиенты прекратили вывод валюты со счетов, передает finanz.ru.

По итогам мая запасы свободной валюты у банков упали почти на треть - с 9,6 до 6,8 млрд долларов, отмечают аналитики Райффайзенбанка в обзоре в четверг.

Речь идет о своего рода теневых валютных резервах страны - средствах, которые банки держат в ликвидных активах и на корсчетах за рубежом сверх той суммы, которую сами должны клиентам по расчетным счетам.

В мае банки изымали деньги с иностранных корсчетов - это стало главным фактором сжатия валютной ликвидности.

Месяцем ранее кредитные организации, наоборот, создавали валютную «подушку», опасаясь дальнейшего бегства вкладчиков. Но эти страхи не оправдались. В мае физлица принесли на валютные депозиты 0,7 млрд долларов. Еще на 1,1 млрд млрд долларов пополнились корпоативные счета.

В сумме банки получили от клиентов 1,8 млрд долларов, что, впрочем, компенсировало меньше трети оттока апреля и марта (6,1 млрд долларов).

Из этой суммы 0,8 млрд долларов банки направили в валютное кредитование. Таким образом, по итогам кредитно-депозитных операций банковская система получила нетто-приток в 1 млрд долларов.

Несмотря на это, запасы валютной ликвидности сокращаются, и это «является одним из факторов, выступающих в пользу ослабления рубля», говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Кроме этого, на рубль будут давить восстановление импорта, по-прежнему низкие доходы от экспорта нефти (поставки за рубеж в июле упадут на 40%), а также дивидендный сезон, указывает он.

Начиная с июля зарубежные держатели акций российских компаний начнут конвертировать в валюту полученные выплаты. В общей сложности, по оценке Газпромбанка, им придется купить на рынке около 5 млрд долларов.

«Черными днями» для рубля может обернуться начало августа, когда по дивидендам расплатятся Сбербанк, «Газпром» и ЛУКОЙЛ. В их бумагах велика доля нерезидентов, которые в сумме приобретут валюты на 3,6 млрд долларов, следует из оценки ГПБ.

Сбербанк перечислит дивиденды (403,6 млрд рублей) 30 июля, и до 4 августа в валюту будет конвертировано 1,364 млрд долларов.

«Газпром» расплатится 31 июля (359,8 млрд рублей), и до 5 августа его иностранные акционеры купят валюту на 1,341 млрд долларов. Закроет дивидендный сезон ЛУКОЙЛ. 1 августа он перечислит 262,5 млрд рублей, из которых в валюту уйдет 887 млн долларов до 6 августа.