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Ученые выяснили, как реально выглядели насекомые эпохи динозавров

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  • 2.07.2020, 18:48
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Ученые выяснили, как реально выглядели насекомые эпохи динозавров
Фото: Nanjing Institute of Geology and Palaeontology of the Chinese Academy of Sciences

Геологии и палеонтологии сумели восстановить истинный цвет насекомых возрастом 99 миллионов лет.

Исследовательская группа из Нанкинского института геологии и палеонтологии (NIGPAS) при помощи электронного микроскопа сумела восстановить истинный цвет насекомых, найденных в янтаре возрастом 99 миллионов лет, передает rg.ru.

Об открытии сообщила Китайская академия наук, а полностью работу можно найти в журнале Proceedings of the Royal Society B. Природа всегда была полна красок. Однако застывшие в янтаре древние насекомые зачастую имеют одинаковый блеклый желтовато-коричневый цвет, а ярко окрашенные встречаются очень редко. Поэтому реконструкция во многих случаях является плодом воображения художников.

Новое исследование буквально позволило взглянуть в истинных цветах на насекомых, которые сосуществовали с динозаврами в меловых тропических лесах. Всего было изучено 35 кусочков янтаря с застывшими в них разноцветными насекомыми, найденных на севере Мьянмы.

Этот набор включает в себя застывших в смоле ос-кукушек с голубовато-зелеными, желтовато-зелеными, пурпурно-синими и зелеными цветами на голове, туловище и лапках. Также исследователи обнаружили синих и фиолетовых жуков и темно-зеленую муху.

"Тип цвета, сохраняющийся в янтарных окаменелостях, называется структурным цветом, - говорит соавтор исследования Пан Янонг. - Это обусловлено микроскопической структурой поверхности насекомого. Она рассеивает свет с определенной длиной волны и производит очень интенсивные цвета. Этот же механизм отвечает за многие цвета, которые мы наблюдаем в нашей повседневной жизни".

фото: royalsocietypublishing.org

Чтобы понять, как и почему цвет сохраняется в одних кусочках янтаря, но не сохраняется в других, ученые использовали алмазный нож. Они также хотели понять, совпадают ли цвета, которые мы видим в окаменелостях сегодня, с реальным окрасом насекомых 99 миллионов лет назад.

При помощи алмазного ножа ученым удалось разрезать экзоскелеты у двух древних ос-кукушек. Далее был использован электронный микроскоп. Анализ показал, что наноструктура экзоскелетов очень хорошо сохранилась и продолжает рассеивать свет. Это говорит о том, что наблюдаемые сейчас цвета как минимум крайне близки к реальным.

Исследование также доказало, что в меловой период окрас служил насекомым камуфляжем, как зачастую служит им и в наши дни. Например, древние осы-кукушки были паразитами, которые откладывали яйца в гнезда не связанных с ними родством пчел и обычных ос. Именно окрас позволял им оставаться при этом незамеченными.

Исследование будет продолжено. Ученые не исключают, что в древности цвета для насекомых играли и другие роли, помимо маскировки, например, помогали терморегуляции организма.


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