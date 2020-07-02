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Колхоз на родине «Саши 3%» пришел в упадок

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  • 2.07.2020, 19:20
  • 5,917
Колхоз на родине «Саши 3%» пришел в упадок
иллюстрационное Фото: tut.by

Премии рабочим установят на уровне 0%.

Пока Лукашенко активно вещает очередную чушь о стабильности, врагах вокруг и мошенниках, ситуация в экономике продолжает стремительно ухудшаться. И ярчайший пример тому — ОАО «Александрийское», пишет телеграм-канал Nexta.

Да, вы поняли все правильно. Это огромный сельскохозяйственный комплекс в Александрии, родной деревне правителя. Как говорят работники предприятия, уже который месяц ситуация с деньгами и зарплатой продолжается ухудшаться. А теперь и вовсе дошло до того, что премии рабочим установят на уровне 0%. Проще говоря, премий не будет вовсе. И это не всё — на 25% снизят надбавки за сложность и напряженность труда.

Интересно, как же так получается, что даже колхоз в родной деревне Трехпроцентный не в состоянии удерживать на плаву?


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