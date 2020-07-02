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В брестском «Динамо» вспышка коронавируса

  • 2.07.2020, 19:24
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В брестском «Динамо» вспышка коронавируса

Клуб хотел перенести футбольный матч со «Смолевичами», но АБФФ отказала.

Как стало известно Tribuna.com, в брестском «Динамо» вспышка коронавируса. Заражены не менее трех футболистов, который выходили в составе на матч с «Неманом». Среди них – Александр Нойок и Денис Лаптев.

Известно, что коронавирус также обнаружен у некоторых работников клуба.

Отметим, что в заявке на игру с «Неманом» отсутствовали Юзепчук и Павлюченко.

По информации источников, знакомых с ситуацией, «Динамо» запрашивало перенос матча, однако АБФФ отказала.

Напомним, ранее игрок «Динамо» Павел Савицкий находился на самоизоляции из-за односторонней пневмонии. Об этом сообщалось 20 июня. Через пять дней стало известно, что футболист уже тренировался с основным составом.


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