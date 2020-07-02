Диктатор остался без золота

Диктатор остался без золота8
- 2.07.2020, 19:58
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Британский суд отказал правителю в доступе к слиткам, хранящемся в Банке Англии.
Британский суд отказался дать диктатору Венесуэлы Николасу Мадуро доступ к венесуэльскому золоту на один миллиард долларов, которое хранится в Банке Англии, пишет газета The Wall Street Journal (перевод - zn.ua.
Судья Найджел Тир пояснил такое решение тем, что правительство Британии официально признает президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, и, собственно, британскому суд должен считать точно так же.
"Судебная и исполнительная власть должны стоять на одних позициях", - заявил судья.
Венесуэла уже несколько десятилетий держит часть своего золотого резерва в Банке Англии. Мадуро в 2018 году пытался вернуть слитки в Венесуэлу, но получил отказ от Центробанка, который тогда опасался, что венесуэльский диктатор использует драгоценный металл, принадлежащий стране, в личных интересах.
В Венесуэле продолжается политический кризис, в стране фактически сохраняется двоевластие. Однако все больше государств признают Гуайдо временным главой государства и предпочитают сотрудничать именно с оппозицией.
В январе прошлого года в Венесуэле с новой силой вспыхнули массовые акции протеста против режима Николаса Мадуро. За две недели до этого прошла инаугурация Мадуро на очередной президентский срок. На многотысячном митинге в Каракасе глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо принес присягу временного президента Венесуэлы.
США первыми признали его легитимным главой государства. Почти 50 стран последовали решению Соединенных Штатов.
В мае Центробанк Венесуэлы снова попытался вернуть золото якобы для финансирования мер борьбы с коронавирусом в стране в рамках программы, реализуемой ООН.
Сам Гуайдо в комментарии газете Financial Times в мае заявил о том, что решение суда в пользу Мадуро может фактически стать "финансированием пыток» в стране.
Сегодня представитель Гуайдо в Лондоне Ванесса Ньюман назвала "огромной победой народа Венесуэлы и верховенства права" судебное решение, принятое Найджелом Тиром.