Диктатор остался без золота 8 2.07.2020, 19:58

8,941

Британский суд отказал правителю в доступе к слиткам, хранящемся в Банке Англии.

Британский суд отказался дать диктатору Венесуэлы Николасу Мадуро доступ к венесуэльскому золоту на один миллиард долларов, которое хранится в Банке Англии, пишет газета The Wall Street Journal (перевод - zn.ua.

Судья Найджел Тир пояснил такое решение тем, что правительство Британии официально признает президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, и, собственно, британскому суд должен считать точно так же.

"Судебная и исполнительная власть должны стоять на одних позициях", - заявил судья.

Венесуэла уже несколько десятилетий держит часть своего золотого резерва в Банке Англии. Мадуро в 2018 году пытался вернуть слитки в Венесуэлу, но получил отказ от Центробанка, который тогда опасался, что венесуэльский диктатор использует драгоценный металл, принадлежащий стране, в личных интересах.

В Венесуэле продолжается политический кризис, в стране фактически сохраняется двоевластие. Однако все больше государств признают Гуайдо временным главой государства и предпочитают сотрудничать именно с оппозицией.

В январе прошлого года в Венесуэле с новой силой вспыхнули массовые акции протеста против режима Николаса Мадуро. За две недели до этого прошла инаугурация Мадуро на очередной президентский срок. На многотысячном митинге в Каракасе глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо принес присягу временного президента Венесуэлы.

США первыми признали его легитимным главой государства. Почти 50 стран последовали решению Соединенных Штатов.

В мае Центробанк Венесуэлы снова попытался вернуть золото якобы для финансирования мер борьбы с коронавирусом в стране в рамках программы, реализуемой ООН.

Сам Гуайдо в комментарии газете Financial Times в мае заявил о том, что решение суда в пользу Мадуро может фактически стать "финансированием пыток» в стране.

Сегодня представитель Гуайдо в Лондоне Ванесса Ньюман назвала "огромной победой народа Венесуэлы и верховенства права" судебное решение, принятое Найджелом Тиром.