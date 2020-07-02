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С 1 июля в Польше снизился НДС на ряд товаров

  • 2.07.2020, 20:31
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С 1 июля в Польше снизился НДС на ряд товаров
Фото с сайта wyborcza.biz

Потребительская корзина поляков стала дешевле.

С 1 июля 2020 года в Польше снизился НДС на ряд товаров — это горчица, апельсины, киви, бананы, подгузники, лимоны, тимьян, сухарики, мускатный орех, тампоны, кунжутные палочки, миндаль, крекеры, корица, перец, печенье к чаю, круассаны, пряники, чипсы, выпечка и автокресло для ребенка, передает «Радио Польша».

За этот набор до 1 июля нужно было бы заплатить 575,35 злотого (130 евро), отныне 507,45 злотого (115 евро). Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, добавив: «Мы снизили НДС на многие основные виды товаров, необходимые для повседневной жизни миллионов польских семей. Мы уделили особое внимание детским товарам, выпечке, фруктам и средствам гигиены».

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что снижение НДС упрощает налоговую систему, от чего выигрывают также малые и средние предприятия: «Предпринимателям будет проще рассчитывать НДС — он будет унифицирован и проще».


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