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В Орше, где была вспышка COVID-19, сняли главврача поликлиники?

  • 2.07.2020, 20:45
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В Орше, где была вспышка COVID-19, сняли главврача поликлиники?
фото: orshanka.by

Главврач Оршанской центральной поликлиники с 22 июня находится в «отпуске».

Источник сообщил tut.by, что в Орше, где была вспышка коронавируса, сняли с должности главврача центральной поликлиники и якобы еще 5 человек. В администрации поликлиники, которая стоит во главе системы здравоохранения района, эту информацию отрицают. Люди же, причастные к медицине, говорят, что не удивятся, если за увольнением экс-начальника управления здравоохранения области Юрия Деркача все же последует увольнение «его команды».

Главврач Оршанской центральной поликлиники Алексей Короткий с 22 июня находится в 3-недельном отпуске, говорят в учреждении. И «больше никого не увольняли» — так прокомментировал информацию наших источников начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.

— На сегодняшний день главный врач находится в отпуске. Больше никого там не увольняли, насколько я знаю. Еще 5 человек каких-то уволили? До меня такой информации не доходило. У меня был сегодня исполняющий обязанности (замглавврача центральной поликлиники по медицинской части Александр Гриневич сейчас и.о. главврача. — прим.). По крайней мере, он меня в известность не ставил, что есть там какие-то перемещения, — сказал Михаил Вишневецкий.

Пообщаться с Алексеем Коротким журналистам не удалось.

Напомним, в начале апреля Михаил Вишневецкий сменил на посту главы облздрава Витебщины снятого с должности Юрия Деркача.

30 апреля в Витебске в разгар эпидемии, напомним, уволили с должности главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи, «депутата» горсовета Сергея Лазаря. Тогда медработники обсуждали, что увольнение главврача связано с выходом публикации, в которой рассказали про работу врачей и медсестер в «грязной зоне» БСМП. В Минздраве говорили, что разрыв трудовых отношений с этим не связан.

Источники, близкие к сфере здравоохранения региона, предполагают, что вслед за Деркачом может меняться и «его команда» — то есть руководящие кадры из системы здравоохранения региона.

Что касается ситуации с заболеваемостью пневмонией и ковидом в Орше, то Михаил Вишневецкий отмечал, что сейчас там есть сдвиг в сторону снижения. При этом в области продолжают поэтапно выводить больницы из инфекционного профиля.

С 1 июля плановый прием пациентов начинают Бешенковичская, Россонская, Лиозненская и Миорская районные больницы. Возобновляет работу как межрайонный центр по оказанию урологической, офтальмологической и интервенционной помощи больница в Новополоцке. На прошлой неделе вернулись к оказанию профильной помощи в Верхнедвинске, Городке и Ушачах, а еще ранее — в Докшицах.


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