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Конгресс США одобрил санкции против Китая из-за Гонконга

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  • 2.07.2020, 20:59
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Конгресс США одобрил санкции против Китая из-за Гонконга
Фото: UpstateNYer

Законопроект предусматривает введение санкций против банков, ведущих дела с китайскими чиновниками.

Сенат Соединенных Штатов единогласно утвердил законопроект о санкциях против Китая. Такое решение было принято из-за принятия китайским правительством закона о национальной безопасности Гонконга.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Законопроект предусматривает введение санкций против банков, ведущих дела с китайскими чиновниками, которые связаны с принятием закона о национальной безопасности Гонконга.

Накануне законопроект прошел Палату представителей Конгресса США без возражений. Документ направлен в Белый дом на подпись президенту Дональду Трампу.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что принятый Китаем закон о нацбезопасности Гонконга является "предательством".

Кроме того, Китай принял закон о нацбезопасности Гонконга, который фактически лишает города статуса автономии и существенно ужесточает наказание за действия, угрожающие нацбезопасности.


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