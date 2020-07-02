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Белорусы едят вдвое больше сала, чем украинцы

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  • 2.07.2020, 21:46
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Белорусы едят вдвое больше сала, чем украинцы

Стало известно, сколько сала за год съедает среднестатистический белорус.

Среднестатистический украинец за год съедает около 15 килограммов сала, в то время как житель Евросоюза — около 45, Беларуси — 38, России — 30, передает naviny.by.

Такие данные Ассоциации мясной отрасли в четверг, 2 июля, озвучили в эфире 1+1.

Сокращение потребление сала в Украине привело также к сокращению отрасли. Отмечается, что сейчас в Украине содержат всего около 5 миллионов свиней, а еще пять лет назад эта цифра приближалась к 8 миллионам.

Эксперты уверяют, что по самым оптимистичным прогнозам такая тенденция сохранится в ближайшие 10 лет.


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