«Советская Белоруссия»: У Саши оказалось не 3, а 2% 20 2.07.2020, 21:57

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Подпольный обком действует.

В телеграм-канале издаваемой администрацией Лукашенко газеты «Советская Белоруссия» провели соцопрос.

В газете спросили, за кого бы их подписчики отдали свой голос на «выборах» президента? Результат оказался еще хуже, чем в предыдущих опросах на популярных белорусских сайтах. Напомним, тогда рейтинг правителя был примерно на уровне 3 процентов. Согласно опросу «Советской Белоруссии», у Лукашенко сейчас рейтинг и вовсе 2%.

Скрин опроса выложил журналист Анджей Почобут.

«Это просто провал», - иронизирует журналист Анджей Почобут в Twitter.