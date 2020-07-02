Как задерживали помощницу Виктора Бабарико Елену Карагачеву 16 2.07.2020, 22:09

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Елена Карагачева

Фото: Facebook / Елена Карагачева

Она проработала в банке более 20 лет.

В Минске в среду вечером, 1 июля, задержали Елену Карагачеву. Она проработала в Белгазпромбанке больше 20 лет, последние два года была помощником Виктора Бабарико. Сейчас Елена находится в СИЗО КГБ, сегодня ее посетил адвокат, об этом сообщил супруг Игорь. По его словам, около двух недель назад Елену вызывали на допрос в ДФР, с нее взяли подписку о неразглашении, после этого вопросов со стороны силовиков не было. До вчерашнего дня, когда ее, предположительно, задержали у продуктового магазина люди в штатском. Игорь рассказал tut.by, в чем подозревают Елену и какими вопросами она занималась в банке.

Игорь говорит, что последний раз общался с супругой в среду, около 16.50. Она сообщила, что едет домой, по дороге собиралась зайти в продуктовый магазин. В районе 19.20 Игорь снова набрал Елену, но никто не поднял трубку. Около 20.00 позвонил следователь и сообщил, что она задержана.

Читатель прислал запись с видеорегистратора, на которой видно, как у магазина в Каменной Горке, который находится недалеко от дома Елены, люди в штатском ведут под руки женщину, у нее в руках полиэтиленовый пакет (по всей видимости, с покупками). Читатель сообщил, что женщину вели к легковому автомобилю Audi без номерных знаков. Запись не самого лучшего качества, а в салоне было включено радио, тем не менее можно расслышать, как с улицы доносится женский крик. Игорь посмотрел видео, он говорит, что узнал по одежде свою супругу.

— Следователь сказал, что она задержана по подозрению в неуплате налогов, — рассказывает Игорь. — Мне было даже смешно из-за этих слов, честно говоря. Она никогда никаких денег никому не переводила, на нее ничего не было оформлено. Финансовыми вопросами она не занималась.

Из слов Игоря следует, что их семья — он, Елена и сын — не выделяется особым материальным достатком на фоне среднестатистической семьи. Они выплачивают кредит за квартиру, ездят на отнюдь не новом автомобиле.

— Мы платим кредит за двухкомнатную квартиру в обычном панельном доме, еще года четыре, наверное. У нас один автомобиль 2006 года. Мы не могли себе позволить купить какой-нибудь дорогой автомобиль.

Елена устроилась на работу в банк в мае 1999 года, а через несколько месяцев — и Игорь (он занят в службе безопасности в административно-контрольном отделе).

— Она сначала работала в отделе корреспонденции, занималась обработкой документов, потом ее через два года пригласили в секретариат председателя правления, сначала у Задойко Алексея Михайловича, потом его сменил Бабарико (Задойко стал первым заместителем, то есть они поменялись местами. — Прим. ред.). Она и еще один специалист работали в секретариате у председателя правления. И только года два назад ее сделали помощником председателя правления — референтом. Она составляла план работы для Виктора Бабарико на день-два, организовывала командировки, заказывала авиабилеты, жилье. Она знает хорошо английский язык, окончила МГЛУ.

Из банка Елена уволилась около 10 дней назад. После ухода из Белгазпромбанка она ушла в отпуск, затем в течение недели передала дела. Новое место работы Елена еще не нашла.

— Она не определилась, рассматривает разные варианты, — говорит Игорь. — Если бы Виктор Бабарико работал и дальше, она оставалась бы и дальше работать, он ее очень ценил как работника. Она очень ответственный и щепетильный работник, ездила на конференции для повышения квалификации.

Около двух недель назад Елену вызывали на допрос в департамент финансовых расследований Госконтроля, ее там продержали несколько часов, взяли подписку о неразглашении, после этого больше не вызывали, говорит Игорь.

— Она вообще не соприкасалась ни с какой финансовой деятельностью, — снова повторяет Игорь. — Я думаю, что ее подозревают в том, что она, может быть, знала про какие-то финансовые вопросы у Виктора Дмитриевича, если они вообще были. Но ее, насколько знаю, никто в эти вопросы не посвящал, даже если там, может, что-то и было, а может быть, и не было. Она в этих делах некомпетентна вообще была.

Сестра Елены — Юлия — также отмечает, что она не занималась финансовыми вопросами, «она не была замешана ни в каких махинациях». «Я считаю, что не было повода, но пытаются что-то найти. Поэтому и хватают просто людей на улице, которые хоть как-то связаны с Виктором Бабарико», — рассказала Юлия.

Узнать подробности задержания Елены в пресс-службе КГБ на момент выхода текста не удалось.