Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10,5 миллиона 2.07.2020, 22:25

1,070

Реальные цифры могут быть гораздо больше.

Более 176 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки во всем мире, общее число превысило 10,5 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА «Новости».

По данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксировано 4787 летальных исходов. Общее число умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 512 842.

Число заразившихся достигло 10 533 779, за последние сутки - 176 102.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.