Астролог: Белорусы прихлопнут таракана тапком 9 2.07.2020, 22:39

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Влад Росс

фото: Главред

Влад Росс заявил, что режим Лукашенко стопроцентно падет.

Для президентских «выборов» в Беларуси выбрана крайне неблагоприятная дата – 9 августа, она не сулит ничего хорошего тому, кто будет назван победителем избирательной гонки. А кто это будет – ни для кого не секрет.

Об этом в комментарии «Главреду» заявил астролог Влад Росс.

«Характеризуя дату президентских выборов в Беларуси, могу сказать одно: это – жесть», – отметил астролог.

По его словам, в день «выборов» будет просто ужасающее сочетание планет.

«Марс в соединении с Черной Луной к вечеру, к концу дня голосования, будет в жестком квадрате к Сатурну, Плутону и Юпитеру. Это говорит только об одном: режим Лукашенко стопроцентно падет», – убежден Влад Росс.

К тому же, Марс будет в соединении с Черной Луной и Луной в Овне, что, по мнению астролога, указывает на революционную обстановку, потрясения, массовые возмущения.

«Лукашенко часто называют «тараканом», так вот, судя по звездам, его прихлопнут, как таракана тапком. Он утратит власть, так как после выборов 9 августа в Беларуси начнется революция. Народ поднимется и свергнет диктатора», – прогнозирует Росс.

Кроме того, по словам астролога, 9 августа сложится квадрат между Меркурием и Ураном, что сулит кардинальный переворот ситуации, которая начнет вырисовываться в этот день.

«То есть, если на этих выборах по бумагам победит Лукашенко, то произойдет что-то, из-за чего он в итоге править не будет. Уран указывает на неожиданность и переворот ситуации: объявят Лукашенко президентом в течение пары дней после голосования, но власть он потеряет. Вне всякого сомнения, это последний год правления Лукашенко», – заверил Росс.

Также, по его мнению, не будет и попыток создать «союзное государство» с Беларусью.

«Это Путину уже не нужно. Такой вариант рассматривался им как один из способов сохранить свою власть долгий срок, продлить полномочия. Но он пошел путем внесения правок в российскую конституцию и обнуления своих президентских сроков. Так что идея союзного государства – это вчерашний день. Да и в будущем никакого союзного государства РФ и Беларуси быть не может однозначно», – отметил Влад Росс.