Обращение Вадима Прокопьева к «Саше 3%» набрало более 1 миллиона просмотров 7 20.07.2020, 7:33

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Вадим Прокопьев

Жесткие слова правды нашли отклик у белорусов.

Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев вечером 16 июля обратился к «Саше 3%».

Отметим, по состоянию на 7:30 20 июля, видеообращение бизнесмена набрало на Youtube 1 010 152 просмотра, 90 тысяч лайков, а также более 20 тысяч комментариев.

Вот как отреагировали на видео читатели сайта Charter97.org и пользователи Youtube:

«Уложил в 7 минут то, что копилось у 10 миллионов десятилетиями. Браво».

«Эту речь нужно транслировать из громкоговорителей на всех улицах нашей страны. Чтобы до всех, наконец, дошло».

«Звучит мощно, как приговор!»

«В точку! Супер! Диктатора и его пособников - к ответу».