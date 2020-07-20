закрыть
20 июля 2020, понедельник, 10:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У Сергея Михалка и Светланы Зеленковской родился сын

4
  • 20.07.2020, 7:36
  • 5,800
У Сергея Михалка и Светланы Зеленковской родился сын
Фото со страницы Светланы Зеленковской в facebook

Пара назвала сына Мироном.

У белорусского музыканта Сергея Михалка и актрисы Светланы Зеленковской родился сын. Об этом сообщается на странице Светланы в «Фейсбуке».

Пара назвала сына Мироном.

«Потому что, Мир Он! Как и при каких обстоятельствах произошло сие чудное событие, я напишу попозже, потому как мне надо собраться с мыслями, чтобы преподнести эту информацию, я и действующие лица до сих пор в шоке пока, но всё было очень интересно и удивительно», — написала Светлана.

Мирон — третий совместный ребенок Сергея и Светланы.


популярное за неделю

Мнение

Тараканьи бега на финише
Тараканьи бега на финише Ирина Халип
Вадим Прокопьев - Лукашенко: Ты знаешь свой крохотный рейтинг
Вадим Прокопьев - Лукашенко: Ты знаешь свой крохотный рейтинг
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают Лилия Шевцова
Мы сами построим свою Беларусь
Мы сами построим свою Беларусь Дмитрий Савич