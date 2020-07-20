У Сергея Михалка и Светланы Зеленковской родился сын 4 20.07.2020, 7:36

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Фото со страницы Светланы Зеленковской в facebook

Пара назвала сына Мироном.

У белорусского музыканта Сергея Михалка и актрисы Светланы Зеленковской родился сын. Об этом сообщается на странице Светланы в «Фейсбуке».

Пара назвала сына Мироном.

«Потому что, Мир Он! Как и при каких обстоятельствах произошло сие чудное событие, я напишу попозже, потому как мне надо собраться с мыслями, чтобы преподнести эту информацию, я и действующие лица до сих пор в шоке пока, но всё было очень интересно и удивительно», — написала Светлана.

Мирон — третий совместный ребенок Сергея и Светланы.