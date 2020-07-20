ОАЭ отправили космическую миссию на Марс 4 20.07.2020, 7:50

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Фото: EPA

Космический зонд «Аль-Амаль» будет добираться до красной планеты семь месяцев.

Сегодня ночью (по киевскому времени) японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" отправилась на Марс с космодрома на острове Танэгасима. Трансляция запуска ракеты велась в Twitter первой марсианской миссии Hope Mars Mission, пишет "Гордон".

Так, ОАЭ стали первой арабской страной, пославшей миссию на Марс.

Изначально старт был назначен на 14 июля, но его два раза переносили из-за неблагоприятных погодных условий.

Планируется, что на путешествие к красной планете потребуется семь месяцев, так как необходимо преодолеть расстояние около 493 млн км.

Цель миссии ОАЭ на Марс – изучение атмосферы, климатических условий и смены времен года. Аппарат должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое дольше по сравнению с земным. Космический зонд проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури. Об этом писала "Немецкая волна".

Корабль оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.