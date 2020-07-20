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Ты уволен, Саша!

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  • 20.07.2020, 7:57
  • 8,036
Ты уволен, Саша!

История Лукашенко подошла к концу.

Telegram-канал «Мая краiна Беларусь» отреагировал на массовый пикет объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, который прошел в минском парке Дружбы народов.

Это Народ, Саша 3%! Не твои продажные генералы, не министры-кивалы, нет. Народ, источник власти, сам идет на агитационные пикеты. Без пряников и угроз, тысячи и тысячи людей идут поставить подпись за твое увольнение.

Ты можешь глушить интернет, пугать автозаками, жертвами. Заливать ложью и пустыми обещаниями с экрана телевизора. Но ты никогда не остановишь историю, ведь твоя история подошла к концу.


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