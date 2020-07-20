«Каждый день приближает окончательный приговор этой лживой власти» 4 20.07.2020, 8:04

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Народ из своей страны уже не побежит.

По сводкам государственных СМИ, а также информации от разных "клубов каких-то заседающих сам на сам редакторов" на каналах ТВ, на пикет какого-то кандидата собралось не более 100 человек, пишет блогер и предприниматель Виктор Горбачев в "Фейсбуке".

Видите фото? Нам всем это не кажется. "Славянский базар" столько не собрал, сколько обычные пикет и встреча.

А вообще, я скажу так - им конец! И кто бы что не говорил - каждый день приближает окончательный приговор этой лживой власти. Баста! Досыць!

Беларусь уже другая. Совсем. И в ней появляется народ. Настоящий. Как бы не пугали этот народ и как бы не кичились эти власти, их прихлебатели и прочие слуги дьявола - им тут не место.

Бегите! Пока не поздно. А народ из своей страны уже не побежит. Хватит!