Пугливый и слепой режим 2 Алексей Мельников

20.07.2020, 8:26

4,249

Алексей Мельников

Виноваты те, кто доводит людей до того, чтобы они выходили на улицы.

Решение российских властей не показывать на госканалах массовые протесты в Хабаровске вместе с нежеланием напрямую разговаривать с протестующими, отлично говорит об этом пугливом, слепом и подлом режиме, рожденным в колыбели питерской подворотни 90-х – плоде союза тамошних властей, гэбухи и бандитов.

Народ для него существует только в качестве объекта — тогда, когда нужно собирать с него деньги на свое содержание или использовать для принуждения (например, заставляя за себя голосовать) и манипуляций (через пропаганду на госТВ). Вот такой народ власти обожают – ватный, молчаливый, пугливый, покорный.

Но только люди выходят на улицы (как в Хабаровском крае) и мирно, достойно заявляют о своем праве на выборы, на честный суд, на необходимость наконец, быть услышанными в Кремле, власти от них прячутся. Вся декларированная народность испаряется.

Вместо этого начинаются оскорбления («пьяная погань» Соловьева) или заявления (как у мэра Хабаровска – члена «Единой России» Сергея Кравчука), что «одни и те же люди … работают за деньги».

Попробуйте, заплатить нескольким десяткам людей деньги, чтобы они организовали в Хабаровске акцию в 50 тысяч человек за то, например, чтобы снять санкции с Ротенберга, Тимченко или Пригожина. Или в поддержку обнуления Путина. Много людей соберется к таким организаторам?

Значит дело в другом – в жизненных интересах людей, которые затронуты решением Москвы.

Так уже парадоксально получилось в Хабаровском крае, что под оболочкой поддержки губернатора Фургала – члена путинской ЛДПР, люди отстаивают совсем иное – право на уважение властями в Москве своего выбора, на то, чтобы власти ответили на их разумные и достойные обращения – вступили с ними в заинтересованный диалог, исправили свои ошибки.

Им нет дела до того, что арест Фургала – следствие борьбы во власти между своими. Они говорят о том, что Фургал за два года работы губернаторам сделал много хорошего для края. По крайней мере, начались изменения, которые людям нравятся. Отсюда – массовая поддержка.

В конце-концов, не является проблемой освободить Фургала, дать ему возможность продолжить работу, параллельно проводя следствие. Нет опасности, если дело дойдет до суда, судить его в Хабаровске судом присяжных. Не является такое решение признанием слабости.

В Кремле скажут, что если так сделать, то это значит показать, что власти поддаются давлению.

Конечно! А вы как хотели? Чтобы идиотские решения были незыблемы?

Если это давление мирное, правовое, разумное – со стороны граждан, то следует пойти навстречу.

Виноваты те, кто доводит людей до того, чтобы они выходили на улицы и требовали справедливости. Вот с ними = теми, кто на вершинах власти устроил на пустом месте кризис в Хабаровском крае, и разбирайтесь.

События в Хабаровском крае вопиют о необходимости реформы власти в стране.

Алексей Мельников, Telegram