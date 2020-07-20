Студент военно-медицинского факультета: Пора начать лечение нашей страны 9 20.07.2020, 8:32

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Фото: nn.by

Диктатура — это болезнь.

Студент военно-медицинского факультета Белорусского государственного медицинского университета через Telegram-канал «Баста!» обратился к сотрудникам МВД.

«Мы все являемся единым организмом, - пишет он. - Народ Беларуси - кровь ее; вы среди народа - лейкоциты, белые кровяные тельца, иммунитет Беларуси.

Диктатура - это болезнь для любого образования, даже у человеческого мозга есть три основных составляющих с различными функциями, и невозможно, чтобы один орган отвечал за весь спектр процессов жизнедеятельности сложного организма; такой организм будет обречён на деградацию, оканчивающуюся полным разрушением, смертью.

И все болезни наука изучает.

Так и для нашей хвори есть научное название - аутоиммунный геморрагический лямблиоз - заболевание, вызванное простейшим паразитом - лямблией, но развившееся за 26 лет лечения народными средствами, без помощи официальной медицины, до аутоиммунной стадии. Это когда иммунитет организма вместо того, чтобы бороться с вирусами и паразитами, по ощибке атакует здоровые клетки и ткани, что приводит к дегенерации всего организма. И до геморрагической формы заболевания, что подразумевает переход паразита от питания переваренной пищей хозяина к питанию кровью.

Заболевание хоть и аутоиммунное, но не хроническое, то есть, в отличие от Гийена-Барре и волчанки, успешно лечится сочетанием иммуномодуляторов (присяговспомин, приказневыполнин, увольнин) с биологически активными препаратами (солидар форте).

От лица медицины желаю всем здоровья и храбрости! Как начинающий врач скажу: самое трудное это сделать первый шаг - признать болезнь и решить начать лечение.

Служу Республике Беларусь!»

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