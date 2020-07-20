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Верующие требуют вернуть Красный костел в собственность прихода

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  • 20.07.2020, 8:42
  • 2,963
Верующие требуют вернуть Красный костел в собственность прихода
Фото: vetliva

Здание костела святых Симеона и Елены находится в собственности минских властей.

На сайте petitions.by более 1700 верующих и неравнодушных граждан поставили свою подпись под призывом передать Красный костел в Минске на баланс римско-католического прихода святых Симеона и Елены, сообщает сайт телеканала «Белсат».

Здание костела святых Симеона и Елены находится в собственности Мингорисполкома. Верующие пользуются этим зданием на правах бессрочного и бесплатного пользования, но приход должен платить налог на землю и амортизацию за пользование зданием. В итоге верующие должны платить 13 000 рублей, что превосходит их финансовые возможности. Всего прихожане уже должны государству около 166 тысяч рублей.

«Костел был построен в том числе на деньги верующих, и мы просим о возвращении его в собственность верующих – римско-католического прихода святых Симона и Елены в Минске», – отмечают создатели петиции.

Всего, на момент написания этой информации, под петицией поставили свои подписи более 1700 человек.


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