Ученые исследовали влияние медитации на здоровье сердца 1 20.07.2020, 8:49

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Результат оказался обнадеживающим.

Предположения о том, что медитация благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему, появились у ученых еще несколько лет назад. Группа американских медиков под руководством доктора Чайкрит Киттанавонга попыталась подвести под эти предположения доказательную базу и провела исследование, использовав данные опросов более чем 61000 жителей США, почти 6000 из которых, то есть около 10%, практиковали медитацию в той или иной форме, пишет «Популярная механика».

В результате выяснилось, что эти шесть тысяч медитирующух существенно меньше страдали от повышенного давления и уровня холестерина, диабета, инсультов и ишемической болезни сердца. При этом в последнем случае разница между двумя группами была почти в два раза, а по остальным заболеваниям риск у тех, кто медитировал был ниже на 14−35%.

Ученые также приняли во внимание другие факторы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы — возраст, пол, курение, излишний вес — но даже после этого эффект медитации оставался более чем заметным. «Я верю в медитацию, поскольку она дает нам чувство спокойствия, умиротворения, снижает стресс и ведет к улучшению эмоционального состояния», — говорит доктор Киттанавонг.

Но при всей своей вере в пользу медитации, авторы признают, что их исследование имеет определенные недостатки. В частности, использованные данные не содержали информации о том, какой именно способ медитации, как часто и в течение какого времени практиковали опрошенные. Поэтому вполне вероятно, что одни способы могут лучше воздействовать на сердечно-сосудистую систему, чем другие, и возможно, что более частая и длительная медитация приносит больше пользы.

Кроме того, авторы исследования пока говорят только о возможном положительном влиянии медитации, допуская, например, что более здоровые люди чаще практикуют это занятие, чем те, кто уже страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. По словам Киттанавонга, для того, чтобы точно установить пользу медитации необходимы более серьезные, в частности, клинические исследования.