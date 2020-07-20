Кабмин Израиля одобрил строительство крупного газопровода в Европу 1 20.07.2020, 8:52

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Газопровод планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году.

Кабинет министров Израиля утвердил многонациональное соглашение о прокладке трубопровода для экспорта в Европу природного газа, обнаруженного в водах Израиля и Кипра, пишет «Новое время».

Как пишет Bloomberg, на строительство газопровода протяженностью 1900 км планируется потратить $6 млрд. По нему планируется экспортировать газ из месторождений в восточной части Средиземноморского бассейна, которые пока не разработаны.

В настоящее время проводится обследование маршрута. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение двух лет. Газопровод планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году.

Напомним, 2 января в Афинах представители Греции, Кипра и Израиля подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed, который соединит Ближний Восток с Европой. Согласно плану, газопровод будет проходить через Средиземное море от Израиля до греческого острова Крит и материковой Греции, а затем в Италию.