Трехпроцентный таракан начал паниковать 8 Иван Яковина

20.07.2020, 8:56

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Иван Яковина

В Беларуси начнется восстание, которое неизбежно сметет власть Лукашенко.

Лукашенко на днях сумел заглянуть в лицо собственной смерти. Пока речь идет только о политической смерти, но он сейчас настолько уверенно пошел по стопам Каддафи и Чаушеску, что уже ничего нельзя исключать.

Символизм ситуации в том, что у смерти усатого диктатора лицо будет женским и даже весьма симпатичным.

Уже сейчас можно сказать, что он проиграет выборы Светлане Тихановской — жене политика и блогера Сергея Тихановского, которого сам Лукашенко бросил в тюрьму по надуманному поводу.

Когда Сергей Тихановский оказался за решеткой, его жена — обычная женщина, максимально далекая от политики домохозяйка — решила в знак протеста против его ареста сама выдвинуться в президенты.

Люди Лукашенко позволили ей баллотироваться: сочли такое разрешение изощренной формой издевательства. Вроде как дали студенту-очкарику принять участие в боксерском поединке в тяжелом весе. Дело в том, что для Лукашенко женщина — это «друг человека». Он — сексист, каких мало.

Не хочу повторять его публичных заявлений на этот счет, но к женщинам он относится очень высокомерно и по-хамски, считает их глупыми и безвольными созданиями, которых интересует только инстаграм и косметика.

Свою первую законную жену он давно уже сослал в родной колхоз, после чего ее никто не видел. С тех пор он постоянно обнимается на публике с запуганными девочками-тинейджерами, которые годятся ему во внучки.

Соответственно, девушки и женщины для Лукашенко — почти товар, он не видит в них людей. Вы знаете, я уверен, что именно это его и погубит.

Таким образом, обычная женщина-домохозяйка пошла на войну с трусливым, трехпроцентным, жалким диктатором, который постоянно кривляется и отпускает солдатские шутки о женщинах.

Это почти библейская история. Тихановская собирается освободить свой народ и отомстить за своего мужа, который уже три недели сидит в карцере, где его фактически пытают.

Лукашенко начал паниковать

Александр Лукашенко, который долго хохотал над выдвижением Светланы Тихановской в президенты, кажется, уже начал осознавать свою ошибку.

Диктатор видит, что дохляк-очкарик, с которым он собирался побить одной левой, на глазах превратился в огромного боксера-тяжеловеса, который уложит его одним ударом. Трехпроцентный таракан начал паниковать.

Представляете себе, он даже предложил внести в Конституцию поправку о том, что президентом может быть только человек, отслуживший в армии. Таким образом он просто хочет лишить женщин права быть президентом.

Я сомневаюсь, что эту поправку успеют принять до выборов. Соответственно, Лукашенко, чей рейтинг не превышает 3%, с треском проиграет их Тихановской. Он, конечно, попытается остаться у власти, нарисует себе победу.

В Беларуси начнется восстание, которое неизбежно сметет власть предпоследнего диктатора Европы. Таким образом домохозяйка Светлана Тихановская все-таки станет президентом. Но работать в этой должности она долго не собирается.

Дело в том, что ее собственный штаб, а также штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало уже договорились провести честные выборы президента после падения режима Лукашенко. Идея, конечно, прекрасная, честная и разумная. Но у меня все-таки есть небольшое возражение.

При всем уважении к Виктору, Валерию и Сергею, дело идет к тому, что Лукашенко свергнут женщины. Думаю, они тоже заслуживают права принять участия в борьбе за власть в своей стране. Я бы с радостью проголосовал за кого-то из них.

Впрочем, пока об этом говорить рано. Впереди у беларусов очень непростые выборы 9 августа, после которых, скорее всего, там будет долгое и ожесточенное противостояние с Лукашенко и его гоблинами. Пожелаем им удачи в этой борьбе.

Иван Яковина, «Новое время»