«Наши потомки будут говорить об этом историческом моменте еще долгие годы» 2 20.07.2020, 9:03

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Фото: Радыё Свабода

Пора сделать правильный выбор.

Читательница Telegram-канала «Баста!» Обратилась к белорусам и призвала их не оставаться в стороне, а действовать.

«Мы все - часть самой настоящей борьбы добра со злом, - пишет читательница. - Это классика жанра, где сразу понятно, что черное, а что белое. Ключевой момент - когда тихий учитель или местный сторож может в одну секунду стать национальным героем.

Все, что для этого требуется - сделать правильный выбор.

Вспомните, как внутри все бушует, когда в фильме щуплого мальчишку бьют и обижают старшеклассники. Или когда, слушая рассказы ветеранов про фашистов, швыряющих детей и женщин в газовые камеры, от несправедливости становится трудно дышать.

Делать правильный выбор - легко. Это то, к чему стремится вся наша сущность, словно есть невидимый магнит, зовущий нас домой. На сердце счастье, уверенность и свобода, ни тебе душевных мук, ни уколов совести, лишь сладкие сны и чувство единства со своим народом.

Пришло время. Каждому из нас нужно решить, на какую сторону встать. В войне добра и зла невозможно отсидеться в стороне. Каждое твое действие либо помогает одним, либо другим. Не все мы бойцы, но каждый способен поднести воды нуждающемуся - поделиться правильной информацией, вовремя заболеть, саботировать выполнение заведомо преступного приказа.

Нет доброго поступка, который слишком мал, чтобы его совершить. Бездействуя, вы не остаетесь нейтральны. Бездействуя, вы помогаете темной стороне.

Наши потомки будут говорить об этом историческом моменте еще долгие годы. Так пусть же им не будет стыдно за тот выбор, который сегодня сделали вы».

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