«Ни копейки наша бригада таракану не дала и не даст» 7 20.07.2020, 9:44

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Фото: «Наша Ніва»

Белорусы всерьез задумываются об экономическом бойкоте.

Telegram-канал «Баста!» публикует рассказ сантехника их ЖКХ Минского района.

«Работы много, очень нервная и опасная, а руководство делает ее еще опаснее, - пишет он. - Кажется - что там делать? Закрыл-открыл воду, поменял вентиль-трубу и все, но тут тоже своя специфика есть, например та же защита. Бывает, что сварщик клему не так кинет неопытный и все, разряд обеспечен.

Спецодежду выдают, но такую, что некоторые вещи для защиты приходится покупать самому, а зарплата у нас на самом то деле не такая высокая.

А тут приходит работник профсоюза и говорит, что я должен сдать деньги, потому что «все сдают». На что - я так и не понял, даже почитав ту бумажку, на которой надо расписаться, но из объяснений профсоюзника стало ясно, что на какие-то мероприятия в поддержку Лукашенко.

Какого черта я должен его поддерживать? Он и так меня обирает, а сейчас шантажом заставляет за это меня же и платить? Рэкет какой-то получается, мы, рабочие люди должны дань платить какому-то бандиту.

Так ему и сказал, и парни наши меня поддержали. Не дадите премии - сами пойдете в грязь нырять при аварии. Будет надоедать - выйдем из профсоюза, в гробу я видел эти их бесплатные экскурсии по местам боевой славы.

Ни копейки наша бригада таракану не дала и не даст. А после этого случая мы еще стали обсуждать, как мы можем вообще урезать свое участие в финансировании бандитизма. Для начала решили, что все свои вещи забираем домой, пусть нам выдают на работе. Нет «спецухи» - нет работы. А если вдруг авария, и мы не приехали, то люди пусть понимают, что виноват в этом только Лукашенко.

Решили, что об этом с парнями из других бригад тоже поговорим, думаю, поддержат нас».

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