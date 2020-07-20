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Как прошел массовый пикет солидарности с Беларусью в Торонто

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  • 20.07.2020, 10:12
  • 1,198
Как прошел массовый пикет солидарности с Беларусью в Торонто

Собравшиеся подписали петиции в парламент и МИД Канады, и ООН.

В субботу в полдень в крупнейшем городе Канады более 100 белорусов провели акцию поддержки, собравшись напротив здания ООН, пишет «Салідарнасць».

Собравшиеся подписали петиции в парламент и МИД Канады, Организацию Объединенных Наций. Также они призвали местных белорусов зарегистрироваться в избирательный участок в Оттаве, чтобы проголосовать за своего кандидата.


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