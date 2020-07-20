Нефть вновь падает в цене 1 20.07.2020, 10:26

1,099

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют падение из-за прироста новых случаев COVID-19.

Цены на нефть снизились в понедельник на информации об увеличении прироста новых случаев заражения коронавирусом в мире и это может помешать восстановлению спроса на топливо.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $42,85 за баррель, что на $0,29 (0,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX опустились в цене на $0,27 (0,67%) - до $40,32 за баррель.

Трехдневная скользящая средняя прироста заболевших в мире выросла до рекордных 242 тыс., при этом примерно 30% новых случаев приходится на США. По состоянию на 20 апреля во всем мире были заражены новым коронавирусом более 14 млн человек, и около 602 тыс. умерли.

«В связи с тем, что количество ежедневных случаев COVID-19 в мире продолжает расти, а в наиболее густонаселенных штатах США наблюдается лишь незначительный успех в сдерживании (эпидемии), опасения по поводу темпов восстановления (спроса на топливо) … ограничивают потенциал роста для нефти», — сказал Стивен Иннес, главный стратег по глобальным рынкам в Axicorp.

Хотя спрос на топливо восстановился после 30-процентного падения в апреле, он все еще ниже предпандемического уровня. Розничный спрос на бензин в США снова падает по мере роста инфекций.

Официальные данные за 20 июля показали, что импорт нефти в Японию в июне сократился на 14,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае падение составило 25% в годовом исчислении. Тем не менее, экспорт из третьей по величине экономики в мире упал с двузначным снижением в течение четвертого месяца подряд, поскольку пандемия коронавируса сильно повлияла на мировой спрос.

В то же время количество действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на пять единиц - до 253, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 954 буровых установок.

Количество нефтяных установок снизилось на одну и составило 180. Год назад их насчитывалось 779. Показатель снизился по итогам 18-й недели подряд, что свидетельствует о предстоящем сокращении добычи, отмечает MarketWatch.

По состоянию на 09:15 по минскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 42,84 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 43,11 доллара за баррель, что на 3 цента ниже уровня закрытия торгов ($43,14).