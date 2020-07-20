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Видеофакт: Велопробег солидарности в Минске

  • 20.07.2020, 10:30
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Видеофакт: Велопробег солидарности в Минске
Архивное фото Getty Images

Как велосипедисты поддержали участников пикета в парке Дружбы народов.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал видео традиционного велопробега солидарности в Минске. 19 июня десятки велосипедистов поддержали тех, кто пришел на пикет объединенного штаба Светланы Тихановской в парк Дружбы народов.

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