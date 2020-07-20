Видеофакт: Велопробег солидарности в Минске 20.07.2020, 10:30

1,054

Архивное фото Getty Images

Как велосипедисты поддержали участников пикета в парке Дружбы народов.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал видео традиционного велопробега солидарности в Минске. 19 июня десятки велосипедистов поддержали тех, кто пришел на пикет объединенного штаба Светланы Тихановской в парк Дружбы народов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.