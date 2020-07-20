«Лукашенко запомнится дряхлым стариком, дрожащей рукой хватающимся за поручень» 5 20.07.2020, 10:41

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От диктатора осталась жалкая тень.

Telegram-канал «Баста!» Публикует рассказ участника Флешмоба солидарности. Читатель Telegram-канала считает, что музыка и звук кастрюль, которые каждый день раздаются из окон белорусских домов, стали похоронным маршем для Лукашенко.

«Таракан очень упорно и настойчиво копал себе могилу целых 26 лет, - пишет он. - Наконец, почти свершилось, его личные земляные работы практически закончены.

Он очень хочет быть закопанным в самостоятельно выкопанной могиле, метафорически, разумеется. Как президент, политик, диктатор и личность он для нас уже умер. Осталась жалкая тень. Да, таким он и запомнится – дряхлым стариком, дрожащей рукой хватающимся за поручень, чтобы не упасть на потеху зрителям.

Мы - культурный народ, чтящий традиции и не можем отказать ему в красивом ритуале, поэтому всей страной каждый вечер в 19:00 мы запускаем игру своего самого большого оркестра. Мы ставим хорошую музыку в окнах, стучим по ударным - кастрюлям, сковородкам, тазикам, бубнам и прочим инструментам. Мы сигналим в машинах и на велосипедах, хлопаем в ладоши, свистим. Эта музыка гремит по всей стране и будет греметь до тех пор, пока комок земли не упадет на крышку его политического гроба.

Саша, ты слышишь это? Это похоронный марш, который народ Беларуси исполняет специально для тебя».

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