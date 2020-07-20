Канье Уэст предлагает выплачивать миллион долларов каждой родившей женщине 5 20.07.2020, 10:44

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Канье Уэст

Американский репер ровел встречу в рамках предвыборной кампании в США.

Американский рэпер и муж телезвезды Ким Кардашьян Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, провел свою встречу с публикой, пишет «Зеркало недели».

В ходе выступления он затронул несколько различных тем, в числе которых — международная торговля, лицензионные права, а также аборты.

Говоря о теме абортов, Уэст рассказал о том, что его отец был против его рождения, однако мать сохранила ему жизнь.

«Не было бы Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят», — сказал он. После этих слов музыкант расплакался.

По мнению Уэста, те, кто рожают, должны получать материальную поддержку.

«Каждой, у кого рождается ребенок, — миллион долларов. У меня нет финансирования для этого, но у меня есть платформа, чтобы выдвинуть идею», — сказал Уэст.

Он также поддержал идею о мощном потенциале страны. Действующий американский президент Дональд Трамп одобрил желание музыканта выдвигаться в президенты.

Напомним, Вест успел подать заявку за несколько часов до истечения дедлайна в штате Оклахома. Представитель рэпера принес необходимые документы и заплатил 35 тыс. долларов необходимого взноса.

Отныне Канье Уэст — один из трех независимых кандидатов, которые заплатили сбор за подачу документов до установленного срока. Другими двумя стали пианист Джейд Симмонс и криптовалютний брокер Брок Пирс.