«Обратный отсчет»: Что дальше? 1 20.07.2020, 11:03

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Фото: tut.by

Мы лучше системы, которая выстроилась против нас.

Мы можем обучаться, а они нет. Способы протестов эволюционируют, их количество растет с каждым днем. Флешмобы, пикеты, флаги и музыка из окон, гудки автомобилистов и велопробеги.

При всем многообразии задача любого экшна одна – подготовка массовых мирных протестов в случае фальсификации выборов. Подготовка к 9 августа.

Простое руководство к действиям по информированию людей. Что делать дальше сторонникам перемен?

Об этом – в новом видео на Youtube-канале «Обратный отсчет».