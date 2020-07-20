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Зеленский: В Беларуси, России и Украине Шеремет стоял за ценности демократии

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  • 20.07.2020, 11:14
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Зеленский: В Беларуси, России и Украине Шеремет стоял за ценности демократии
Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что убийство Шеремета — это позор для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обязанностью украинского государства является поиск убийц журналиста Павла Шеремета и заказчиков этого преступления.

"Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета.

В Беларуси, России и Украины он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего – за право гражданина на свободное мнение и слово. И за обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами.

У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство - потеря для всех независимых СМИ и журналистов.

А еще это преступление – позор для Украины".

Зеленский добавил, что украинскому обществу нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства по делу Шеремета.

По его словам, обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Шеремета, а впоследствии – настоящих организаторов и заказчиков этого преступления.

Мемориал Павла Шеремета открыли в Киеве в четвертую годовщину гибели журналиста.


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