Исследователи рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса 8 20.07.2020, 11:26

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Ученые ответили на вопрос, который всех волнует.

Ультрафиолетовое излучение быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19, сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи, который руководил исследованием итальянских ученых по данной проблеме.

Он рассказал, что в ходе исследования вирус помещали в капельки воды в низкой, высокой и очень высокой концентрациях, а затем подвергали различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне — ультрафиолету С (УФ-С).

«В результате выяснилось, что воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса», — рассказал Клеричи в беседе с «РИА Новости».

Ученый напомнил, что УФ-С полностью поглощается при прохождении солнечных лучей через земную атмосферу. Поэтому свой следующий эксперимент миланские иммунологи поставили уже с ультрафиолетом длинноволнового (УФ-А) и средневолнового диапазона (УФ-В), то есть с той частью солнечного излучения, которая достигает поверхности Земли.

«Результат был тот же самый: минимальная доза солнечного излучения в считаные секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически на 100%», — сообщил ученый.

По его словам, это означает, что солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком.

Профессор добавил, что именно этим объясняется нынешнее снижение заболеваемости COVID-19 в Европе и большинстве стран, расположенных в Северном полушарии. Тогда как в Южном полушарии, где сейчас зима и менее активное солнечное излучение, имеет место самый настоящий пик инфицирования.

По словам Клеричи, специалисты итальянского Национального института астрофизики провели соответствующий анализ за период с 15 января до конца мая текущего года и подтвердили, что чем больше солнечных лучей достигало земной поверхности, чем выше был уровень УФ-излучения, тем меньше регистрировалось случаев заражения коронавирусом.